«Лацио» вырвал победу над «Ювентусом» в первом матче под руководством Тудора

«Лацио» дома победил «Ювентус» в матче 30-го тура серии А — 1:0.

У римлян гол на 90+3-й минуте забил Адам Марушич. «Лацио» одержал первую победу в чемпионате Италии под руководством Игора Тудора.

«Лацио» набрал 46 очков и занимает седьмое место в таблице серии А. «Ювентус» не побеждает в 4-м матче чемпионата Италии подряд — два поражения и две ничьих. Туринцы с 59 очками — на третьей строчке.