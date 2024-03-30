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Сегодня, 21:55

«Лацио» вырвал победу над «Ювентусом» в первом матче под руководством Тудора

Руслан Минаев
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«Лацио» — «Ювентус».
Фото Reuters

«Лацио» дома победил «Ювентус» в матче 30-го тура серии А — 1:0.

У римлян гол на 90+3-й минуте забил Адам Марушич. «Лацио» одержал первую победу в чемпионате Италии под руководством Игора Тудора.

«Лацио» набрал 46 очков и занимает седьмое место в таблице серии А. «Ювентус» не побеждает в 4-м матче чемпионата Италии подряд — два поражения и две ничьих. Туринцы с 59 очками — на третьей строчке.

Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Ювентус

ФК Лацио
ФК Ювентус
3
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«Дженоа» сыграл вничью с «Фрозиноне», «Торино» победил «Монцу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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