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30 марта, 23:42

Гасперини — о победе над «Наполи»: «Аталанта» держала игру в своих руках»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Наполи» (3:0) в матче 30-го тура серии А.

«Мы можем быть довольны не только победой 3:0 в гостях у «Наполи», но и тем, как добились этой победы, создав множество моментов, держа игру в своих руках, и хотя Осимхен был опасен, мы всегда контролировали ситуацию. Сейчас мы достигли хорошего уровня эффективности, поэтому даже если кого-то из игроков не хватает, остальные всегда готовы его заменить. Ротация состава просто необходима, учитывая количество матчей, которые нам предстоит провести», — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» продолжает борьбу за попадание в четверку сильнейших в серии А, прошла в полуфинал Кубка Италия и сыграет в четвертьфинале Лиги Европы против «Ливерпуля».

 
&laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; (0:3). Алексей Миранчук открывает счет. Хвича на трибуне, Миранчук в огне! Гол и пас российского легионера помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

 

Источник: Football Italia
ФК Аталанта
ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
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«Лацио» вырвал победу над «Ювентусом» в первом матче под руководством Тудора
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
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Кальяри – Верона
 - : -
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Пауло Дибала

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Оливье Жиру

Милан

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Рафаэл Леау

Милан

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Маркус Тюрам

Интер

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И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

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Душан Влахович

Ювентус

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Лечче

 19 1 5
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