«Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»

«Фиорентина» в матче 9-го тура чемпионата Италии дома проиграла «Лацио» — 1:2. В составе хозяев отличился Федерико Кьеза, у гостей — Карлос Корреа и Чиро Иммобиле. В коменсированное ко второму тайму время Фелипе Кайседо не реализовал пенальти.

«Фиалки» уступили впервые с 1 сентября. С 12 очками они занимают девятое место. «Лацио» (15) — шестой.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Фиорентина» — «Лацио» — 1:2 (1:1)

Голы: Корреа, 22 (0:1). Кьеза, 27 (1:1). Иммобиле, 89 (1:2).

Нереализованный пенальти: Кайседо, 90+7 (вратарь)

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес (Раньери, 38), Пеццела, Далберт, Лирола (Соттиль, 61), Миленкович, Рибери (Боатенг, 75), Бадель, Кастровилли, Пульгар, Кьеза.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лукас, Лулич (Лукаку, 61), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 54), Лаццари, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 79).

Предупреждения: Раньери, 41. Луис Альберто, 43. Лулич, 45+1. Кастровилли, 68. Пульгар, 73. Пеццела, 90+2. Пароло, 90+4.

Удаление: Раньери, 90+5.

Судья: Гвида (Италия).

27 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты