«Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»
«Фиорентина» в матче 9-го тура чемпионата Италии дома проиграла «Лацио» — 1:2. В составе хозяев отличился Федерико Кьеза, у гостей — Карлос Корреа и Чиро Иммобиле. В коменсированное ко второму тайму время Фелипе Кайседо не реализовал пенальти.
«Фиалки» уступили впервые с 1 сентября. С 12 очками они занимают девятое место. «Лацио» (15) — шестой.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Фиорентина» — «Лацио» — 1:2 (1:1)
Голы: Корреа, 22 (0:1). Кьеза, 27 (1:1). Иммобиле, 89 (1:2).
Нереализованный пенальти: Кайседо, 90+7 (вратарь)
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес (Раньери, 38), Пеццела, Далберт, Лирола (Соттиль, 61), Миленкович, Рибери (Боатенг, 75), Бадель, Кастровилли, Пульгар, Кьеза.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лукас, Лулич (Лукаку, 61), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 54), Лаццари, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 79).
Предупреждения: Раньери, 41. Луис Альберто, 43. Лулич, 45+1. Кастровилли, 68. Пульгар, 73. Пеццела, 90+2. Пароло, 90+4.
Удаление: Раньери, 90+5.
Судья: Гвида (Италия).
27 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/