«Лацио» дома обыграл «Сассуоло»

«Лацио» победил «Сассуоло» (2:1) в матче 19-го тура серии А. В составе победителей отличились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Лацио» — «Сассуоло» — 2:1 (1:1)

Голы: Капуто, 6 (0:1). Милинкович-Савич, 25 (1:1). Иммобиле, 71 (2:1).

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Габаррон (Пароло, 67), Лукас (Эскаланте, 75), Акпа-Акпро, Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари (Лулич, 76), Иммобиле (Муричи, 86), Корреа (Кайседо, 67).

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Рожериу, Феррари, Мерт Мюлдюр (Распадори, 90+1), Джуричич, Обианг (Лопес, 76), Локателли, Траоре (Бога, 76), Капуто, Дефрель (Гараслин, 46).

Предупреждения: Габаррон, 59. Марлон, 65. Обианг, 68. Лукас, 75. Феррари, 90+2.

Судья: Джуа.

24 января. Рим. Стадион Олимпийский.