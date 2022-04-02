Бывший тренер сборной России Капелло оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью «СЭ» оценил игру и перспективы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Мне нравится, как играет Миранчук. Жаль, что у него недавно случилась травма, а то ведь Гасперини как раз давал ему до этого немало игрового времени. Считаю, что Миранчук — полезный игрок для «Аталанты». Он может и отдать классный пас, и забить сам. И возвращение Миранчука в строй накануне матчей с «Лейпцигом» — это точно плюс для Гасперини. Что касается дальнейших перспектив Миранчука в Бергамо, то со стороны судить сложно. Как им жить дальше — вместе или нет, — должны решать клуб и сам игрок», — сказал Капелло «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук сыграл в 19 матчах за «Аталанту», забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро. Он выступает за итальянскую команду с сентября 2020-го.