«Лацио» разгромил «Торино», «Сассуоло» уступил «Фиорентине»

«Лацио» разгромил «Торино» в матче 10-го тура чемпионата Италии (4:0). В других встречах «Сампдория» и «Лечче» сыграли вничью (1:1), «Фиорентина» на выезде одолела «Сассуоло» (2:1), а «Кальяри» выиграл у «Болоньи» (3:2).

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

«Сампдория» — «Лечче» — 1:1 (0:1)

Голы: Лападула, 8 (0:1). Рамирес, 90+1 (1:1).

«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Феррари, Депаоли, Колли, Баррето (Рамирес, 46), Экдаль, Бертолаччи (Лерис, 66), Виейра, Квальярелла, Бонаццоли (Ригони, 66).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Лучони, Делль`Орко, Меккарьелло (Рисполи, 87), Шахов (Манкосу, 69), Тахцидис, Табанелли, Петриччоне, Фалько, Лападула (Бабакар, 69).

Предупреждения: Экдаль, 28. Петриччоне, 43. Тахцидис, 45+4. Меккарьелло, 54. Феррари, 56. Виейра, 74. Депаоли, 76.

Удаление: Тахцидис, 72.

Судья: Масса.

Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:2 (1:0)

Голы: Бога, 24 (1:0). Кастровилли, 63 (1:1). Миленкович, 81 (1:2).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Толян, Романья, Марлон, Данкан (Траоре, 82), Маньянелли, Капуто (Дефрель, 69), Джуричич (Обианг, 57), Берарди, Бога.

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути, Далберт, Миленкович, Бенасси (Бадель, 87), Кастровилли, Пульгар, Боатенг (Влахович, 75), Кьеза, Соттиль (Геззаль, 61).

Предупреждения: Венути, 13. Капуто, 30. Пеццела, 42. Джуричич, 51. Берарди, 68. Далберт, 71. Кастровилли, 89.

Судья: Мариани.

Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

«Кальяри» — «Болонья» — 3:2 (0:1)

Голы: Сантандер, 23 — с пенальти (0:1). Жоау Педру, 48 (1:1). Симеоне, 72 (2:1). Жоау Педру, 83 (3:1). Ольсен, 90+1 — в свои ворота (3:2).

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Чигарини (Олива, 71), Наингголан (Ионицэ, 82), Жоау Педру, Рог, Нандес (Кастро, 65), Фараго, Симеоне.

«Болонья»: Скорупски, Мбай, Денсвил, Бани, Джемаили, Сориано (Сванберг, 82), Схаутен, Сантандер (Паласио, 60), Крейчи, Сансоне, Орсолини (Сков Ольсен, 70).

Предупреждения: Чигарини, 19. Орсолини, 25. Пеллегрини, 90.

Судья: Сакки.

Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

«Лацио» — «Торино» — 4:0 (2:0)

Голы: Ачерби, 25 (1:0). Иммобиле, 33 (2:0). Иммобиле, 70 — с пенальти (3:0). Белотти, 90 — в свои ворота (4:0).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Луис Фелипе, 79), Лулич, Луис Альберто, Катальди (Пароло, 75), Марушич, Милинкович-Савич, Кайседо (Корреа, 72), Иммобиле.

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Лянко (Верди, 52), Мейте, Лаксальт, Базелли (Джиджи, 75), Лукич, Дзадза (Яго Фальке, 67), Белотти.

Предупреждения: Нкулу, 21. Ачерби, 55. Марушич, 67.

Удаление: Нкулу, 68.

Судья: Орсато.

Рим. Стадион «Олимпийский».

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