«Лацио» продлил контракт с Корреа

«Лацио» продлил контракт с нападающим Хоакином Корреа. Стороны заключили соглашение до 2024 года, сообщает официальный сайт римского клуба.

По информации итальянских СМИ, 25-летний футболист будет зарабатывать 2 миллиона евро в год плюс бонусы, что сделает его четвертым самым высокооплачиваемым игроком команды после Чиро Иммобиле, Сергея Милинковича-Савича и Лукаса Лейвы. Также в контракте прописана сумма отступных за футболиста: 70 миллионов евро.

? | Rinnovo di contratto per @tucu_correa!



? Il Tucu ha prolungato il suo accordo con la #SSLazio fino al 2??0??2??4??! pic.twitter.com/Qg4TWeMoIY — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 10, 2019

В нынешнем сезоне нападающий провел 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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