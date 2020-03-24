«Лацио» предлагает Иммобиле продлить контракт до 2025 года. Игрока хочет купить «Наполи»

«Лацио» предложил своему нападающему Чиро Иммобиле контракт до лета 2025 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 30-летний итальянец готов переподписать соглашение с римским клубом, несмотря на интерес со стороны «Наполи», о котором сообщалось ранее. Издание сообщает, что Иммобиле вряд ли согласится покинуть «Лацио».

На счету Иммобиле 30 голов и 7 результативных передач в 33 матчах за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего итальянца в 50 миллионов евро.