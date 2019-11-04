«Лацио» обыграл «Милан», Баштуш забил автогол

«Милан» проиграл «Лацио» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии. В составе команды из Рима отличились нападающие Чиро Иммобиле и полузащитник Хоакин Корреа.

Бывший защитник «Ростова», игрок «Лацио» Баштуш отметился автоголом 28-й минуте встречи.

«Милан» с 13 очками занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. «Лацио» — 4-я строчка и 21 балл.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Милан» — «Лацио» — 1:2 (1:1)

Голы: Иммобиле, 25 (0:1). Баштуш, 28 — в свои ворота (1:1). Корреа, 83 (1:2).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Дуарте, Беннасер, Крунич (Бонавентура, 85), Лукас Пакета (Леан, 53), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Ребич, 36), Пентек.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш, Лукас, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 60), Лаццари, Иммобиле (Кайседо, 60. Катальди, 82), Корреа.

Предупреждения: Милинкович-Савич, 43. Дуарте, 51. Крунич, 55. Пароло, 63. Раду, 64. Лукас, 70. Беннасер, 87. Катальди, 88.

Судья: Кальварезе (Италия).

3 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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