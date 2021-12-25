Годин получил предложения минимум от пяти клубов
Защитник «Кальяри» Диего Годин покинет в январе итальянский клуб. Он получил предложения минимум от пяти команд, но пока не решил, где продолжит карьеру, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее 35-летний уругваец был отстранен от работы с первой командой.
В сезоне-2021/22 Годин сыграл за «Кальяри» 12 матчей и заработал 3 желтые карточки. Летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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