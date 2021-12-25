Годин получил предложения минимум от пяти клубов

Защитник «Кальяри» Диего Годин покинет в январе итальянский клуб. Он получил предложения минимум от пяти команд, но пока не решил, где продолжит карьеру, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее 35-летний уругваец был отстранен от работы с первой командой.

В сезоне-2021/22 Годин сыграл за «Кальяри» 12 матчей и заработал 3 желтые карточки. Летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо».