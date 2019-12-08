«Лацио» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезоне

«Лацио» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии обыграл «Ювентус» — 3:1. В составе хозяев отличились Луис Фелипе, Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. У гостей забил Криштиану Роналду. На 69-й минуте был удален Хуан Куадрадо.

«Лацио» одержал седьмую победу кряду. С 33 очками римляне занимают третье место в турнирной таблице. «Ювентус» (36) — второй. Туринцы потерпели первое поражение в сезоне.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Лацио» — «Ювентус» — 3:1 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 25 (0:1). Луис Фелипе, 45+1 (1:1). Милинкович-Савич, 74 (2:1). Кайседо, 90+5 (3:1).

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 79 (вратарь)

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто (Пароло, 75), Милинкович-Савич (Кайседо, 90+1), Лаццари, Иммобиле (Катальди, 85), Корреа.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Матюиди, Пьянич, Бентанкур (Эмре Джан, 41), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 79), Бернардески (Данилу, 71).

Предупреждения: Луис Альберто, 6. Пьянич, 11. Дибала, 37. Лаццари, 63. Щенсны, 77. Лукас, 86. Кайседо, 90+6.

Удаление: Куадрадо, 69.

Судья: Фаббри (Италия).

7 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты