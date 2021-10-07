«Лацио» начал переговоры по продлению контракта с вратарем Стракошей

«Лацио» начал переговоры по продлению контракта с вратарем Томасом Стракошей, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб контактировал с представителями 26-летнего албанца по поводу продления соглашения с футболистом.

Dopo il gelo dei mesi scorsi sono ripartiti negli ultimi giorni i contatti tra #Lazio e i rappresentanti di Thomas #Strakosha (in scadenza a giugno) per il rinnovo del contratto. #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 6, 2021

Стракоша выступает за «Лацио» с лета 2012 года. В сезоне-2021/22 игрок провел 2 матча за команду и пропустил 1 гол. Нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2022 года.