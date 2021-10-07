Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Лацио» начал переговоры по продлению контракта с вратарем Стракошей

07:38
Теги:

«Лацио» начал переговоры по продлению контракта с вратарем Томасом Стракошей, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб контактировал с представителями 26-летнего албанца по поводу продления соглашения с футболистом.

Стракоша выступает за «Лацио» с лета 2012 года. В сезоне-2021/22 игрок провел 2 матча за команду и пропустил 1 гол. Нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0