«Ювентус» может продать Рэмси в январе
08:48
«Ювентус» может продать полузащитника Аарона Рэмси в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
По информации источника, итальянский клуб готов выслушать предложения по 30-летнему валлийцу, который перестал быть постоянным игроком основного состава в нынешнем сезоне.
В сезоне-2021/22 Рэмси принял участие в 4 матчах «Ювентуса», в трех случаях выйдя на замену. Футболист не отличился результативными действиями в этом сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10065983/Juventus-ready-listen-offers-summer-Aaron-Ramsey.html
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