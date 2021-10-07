«Ювентус» может продать Рэмси в январе

«Ювентус» может продать полузащитника Аарона Рэмси в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, итальянский клуб готов выслушать предложения по 30-летнему валлийцу, который перестал быть постоянным игроком основного состава в нынешнем сезоне.

В сезоне-2021/22 Рэмси принял участие в 4 матчах «Ювентуса», в трех случаях выйдя на замену. Футболист не отличился результативными действиями в этом сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.