Капелло считает, что Жоржинью заслужил «Золотой мяч»
06:55
Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло считает, что полузащитник «Челси» Жоржинью заслуживает «Золотой мяч».
«Жоржинью — самый важный футболист в этой сборной Италии. Он может выиграть «Золотой мяч» в этом году. Я не видел полузащитника лучше, чем Жоржиньо», — цитирует Marca Капелло.
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