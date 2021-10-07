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Капелло считает, что Жоржинью заслужил «Золотой мяч»

06:55

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло считает, что полузащитник «Челси» Жоржинью заслуживает «Золотой мяч».

«Жоржинью — самый важный футболист в этой сборной Италии. Он может выиграть «Золотой мяч» в этом году. Я не видел полузащитника лучше, чем Жоржиньо», — цитирует Marca Капелло.

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Евгений Козинов все материалы автора

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