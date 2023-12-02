«Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» в серии А

«Дженоа» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» в матче 14-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник хозяев Руслан Малиновский. На 67-й минуте ничью гостям принес гол Маттео Канчельери.

«Дженоа» (15 очков) занимает 15-е место в серии А. «Эмполи» (11) поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице.