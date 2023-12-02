«Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» в серии А
«Дженоа» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» в матче 14-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 37-й минуте открыл полузащитник хозяев Руслан Малиновский. На 67-й минуте ничью гостям принес гол Маттео Канчельери.
«Дженоа» (15 очков) занимает 15-е место в серии А. «Эмполи» (11) поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|13
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|32
|
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|13
|8
|2
|3
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|26
|
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|13
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|
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|
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|
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|
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|15
|
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|Сассуоло
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|3
|6
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|
15
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|4
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|7
|15-19
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|
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|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
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|9
|9-26
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|1.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|1 : 2
|2.12
|17:00
|
Дженоа – Эмполи
|1 : 1
|2.12
|20:00
|
Лацио – Кальяри
|- : -
|2.12
|22:45
|
Милан – Фрозиноне
|- : -
|3.12
|14:30
|
Лечче – Болонья
|- : -
|3.12
|17:00
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|3.12
|17:00
|
Удинезе – Верона
|- : -
|3.12
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|3.12
|22:45
|
Наполи – Интер
|- : -
|4.12
|22:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
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|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
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Оливье Жиру
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|7
|П
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Маркус Тюрам
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|К
|Ж
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Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|7
|1
|1
|
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Майк Меньян
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