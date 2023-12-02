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«Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Дженоа» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» в матче 14-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник хозяев Руслан Малиновский. На 67-й минуте ничью гостям принес гол Маттео Канчельери.

«Дженоа» (15 очков) занимает 15-е место в серии А. «Эмполи» (11) поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 14-й тур
02 дек, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:1
Эмполи

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Дженоа
ФК Эмполи
1
0
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1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
8
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
9
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 13 3 6 4 15-18 15
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
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 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
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