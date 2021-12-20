«Лацио» интересуется вратарями Алексом Меретом и Кепой
17:46
«Лацио» намерен приобрести нового вратаря, сообщает La Repubblica.
По информации источника, клуб интересуется Алексом Меретом из «Наполи» и Кепой Аррисабалагой из «Челси».
Как заявляет La Repubblica, вратарь «Лацио» Хосе Пепе Рейна в последнее время не играет за клуб из-за плохой формы, а заменяющий его Томас Стракоша, вероятно, уйдет из команды летом на правах свободного агента.
Римская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков в 28 матчах.
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