«Лацио» интересуется вратарями Алексом Меретом и Кепой

«Лацио» намерен приобрести нового вратаря, сообщает La Repubblica.

По информации источника, клуб интересуется Алексом Меретом из «Наполи» и Кепой Аррисабалагой из «Челси».

Как заявляет La Repubblica, вратарь «Лацио» Хосе Пепе Рейна в последнее время не играет за клуб из-за плохой формы, а заменяющий его Томас Стракоша, вероятно, уйдет из команды летом на правах свободного агента.

Римская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков в 28 матчах.