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Иммобиле был вынужден сесть на самоизоляцию. Жена футболиста заразилась коронавирусом

16:12
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сел на самоизоляцию, так как его жена Джессика сдала положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист пропустил последний матч римского клуба в серии А против «Дженоа» (3:1). Изначально сообщалось, что он не сыграл из-за проблем с желудком.

Отметим, что последний тест Иммобиле на коронавирус дал отрицательный результат. Ожидается, что он сможет принять участие в матче с «Венецией», который состоится в среду.

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Иван Шитик все материалы автора

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