Иммобиле был вынужден сесть на самоизоляцию. Жена футболиста заразилась коронавирусом

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сел на самоизоляцию, так как его жена Джессика сдала положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист пропустил последний матч римского клуба в серии А против «Дженоа» (3:1). Изначально сообщалось, что он не сыграл из-за проблем с желудком.

Отметим, что последний тест Иммобиле на коронавирус дал отрицательный результат. Ожидается, что он сможет принять участие в матче с «Венецией», который состоится в среду.