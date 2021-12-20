Иммобиле был вынужден сесть на самоизоляцию. Жена футболиста заразилась коронавирусом
16:12
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сел на самоизоляцию, так как его жена Джессика сдала положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Футболист пропустил последний матч римского клуба в серии А против «Дженоа» (3:1). Изначально сообщалось, что он не сыграл из-за проблем с желудком.
Отметим, что последний тест Иммобиле на коронавирус дал отрицательный результат. Ожидается, что он сможет принять участие в матче с «Венецией», который состоится в среду.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю