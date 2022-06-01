В «Ювентусе» уверены, что подпишут контракт с Погба
«Ювентус» хочет приобрести полузащитника Поля Погба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Сегодня, 1 июня, «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе 29-летнего француза.
По информации источника, в ближайшее время руководство «Ювентуса» встретится с представителями полузащитника.
Отмечается, что в туринском клубе уверены, что смогут согласовать все условия контракта с Погба.
Напомним, что Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба полузащитник четыре раза выиграл чемпионат Италии, два раза — кубок Италии и три раза — суперкубок Италии.
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|
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|44-55
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14
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|41
|
15
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|38
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|6
|22
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|36
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16
|Специя
|38
|10
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|22
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|36
|
17
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|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|3 : 3
|21.05
|21:45
|
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|
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|22.05
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Интер – Сампдория
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|
Сассуоло – Милан
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