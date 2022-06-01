В «Ювентусе» уверены, что подпишут контракт с Погба

«Ювентус» хочет приобрести полузащитника Поля Погба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сегодня, 1 июня, «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе 29-летнего француза.

По информации источника, в ближайшее время руководство «Ювентуса» встретится с представителями полузащитника.

Отмечается, что в туринском клубе уверены, что смогут согласовать все условия контракта с Погба.

Напомним, что Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба полузащитник четыре раза выиграл чемпионат Италии, два раза — кубок Италии и три раза — суперкубок Италии.