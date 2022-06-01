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Сегодня, 15:29

В «Ювентусе» уверены, что подпишут контракт с Погба

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» хочет приобрести полузащитника Поля Погба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сегодня, 1 июня, «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе 29-летнего француза.

По информации источника, в ближайшее время руководство «Ювентуса» встретится с представителями полузащитника.

Отмечается, что в туринском клубе уверены, что смогут согласовать все условия контракта с Погба.

Напомним, что Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба полузащитник четыре раза выиграл чемпионат Италии, два раза — кубок Италии и три раза — суперкубок Италии.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/pogba-juventus-calciomercato-news-1-giugno-2022
Поль Погба
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Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
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Специя – Наполи
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Интер – Сампдория
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Венеция – Кальяри
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Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
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 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

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 29 1 11
Николо Дзаньоло

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