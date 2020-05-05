«Лацио» готов продлить контракт с Иммобиле до 2025 года и сделать его капитаном

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может продлить контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 30-летний итальянец хочет завершить карьеру в римском клубе. «Лацио» готов сделать форварда капитаном и предложить контракт до 2025 года.

Предполагается, что Лацио надеется наградить Сиро Иммобиле капитаном и заключить новую сделку, привязав его к Олимпико до 2025 года.

Иммобиле выступает за «Лацио» с лета 2016 года. В текущем сезоне нападающий провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 7 результативных передач.