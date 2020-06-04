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«Лацио» готов продать Милинковича-Савича

05:48

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре объявил, что клуб будет готов выслушать предложения по полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу, когда откроется трансферное окно, сообщает Daily Mail. Сербом интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

На счету Милинковича-Савича 5 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 64 миллиона евро.

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