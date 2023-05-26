«Лацио» готов летом продать Милинковича-Савича за 30-35 миллионов евро
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может покинуть команду в летнее трансферное окно, утверждает Sky Italia.
По информации источника, римляне готовы расстаться с 28-летним сербом за сумму около 30-35 миллионов евро. Его контракт с командой истекает летом 2024 года.
В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 45 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|
2
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
3
|Интер
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
10
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|
11
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|
12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|
13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|- : -
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|- : -
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|19:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6
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