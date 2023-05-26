«Лацио» готов летом продать Милинковича-Савича за 30-35 миллионов евро

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может покинуть команду в летнее трансферное окно, утверждает Sky Italia.

По информации источника, римляне готовы расстаться с 28-летним сербом за сумму около 30-35 миллионов евро. Его контракт с командой истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 45 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.