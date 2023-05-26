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«Лацио» готов летом продать Милинковича-Савича за 30-35 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может покинуть команду в летнее трансферное окно, утверждает Sky Italia.

По информации источника, римляне готовы расстаться с 28-летним сербом за сумму около 30-35 миллионов евро. Его контракт с командой истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 45 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Футбол
ФК Лацио
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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26.05 21:45
Сампдория – Сассуоло
 - : -
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Специя – Торино
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Фиорентина – Рома
 - : -
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Интер – Аталанта
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Верона – Эмполи
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Лацио

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Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
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