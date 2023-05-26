Тухель хочет, чтобы «Бавария» подписала Влаховича

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заинтересован в подписании нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, Тухель уверен, что сербский форвард подходит «Баварии», но руководство мюнхенцев сомневается в кандидатуре Влаховича.

23-летний форвард выступает за «Ювентус» с января прошлого года. В нынешнем сезоне серб провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.