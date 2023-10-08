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«Аталанта» проиграла «Лацио» на выезде, Миранчук остался в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты «Лацио» празднуют гол в ворота «Аталанты».
Фото AFP

«Лацио» обыграл «Аталанту» на своем поле в матче 8-го тура чемпионата Италии — 3:2.

На 5-й минуте полузащитник гостей Шарль Де Кетеларе открыл счет, забив мяч в свои ворота. За «Лацио» забили Валентин Кастельянос и Матиас Весино. У «Аталанты» отличились Эдерсон и Сеад Колашинац.

На 86-й минуте главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри получил красную карточку за споры с судьей.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но остался на скамейке запасных.

«Лацио» поднялся на 12-е место в турнирной таблице серии А с 10 очками. «Аталанта» идет на шестой строчке с 13 очками.

Италия. Серия А. 8-й тур
08 окт, 16:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:2
Аталанта

В параллельном матче «Фрозиноне» победил «Верону» дома — 2:1. У хозяев забили Рейниер и Матиас Соуле, единственный гол гостей на счету Милана Джурича.

«Фрозиноне» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками, «Верона» идет на 16-й строчке с 8 очками.

Италия. Серия А. 8-й тур
08 окт, 16:00. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
2:1
Верона

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Лацио
1
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«Монца» обыграла «Салернитану» в 8-м туре серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
11
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
12
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
13
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
14
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
15
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
16
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 7 0 2 5 2-12 2
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6.10 19:30
Эмполи – Удинезе
 0 : 0
6.10 21:45
Лечче – Сассуоло
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7.10 16:00
Интер – Болонья
 2 : 2
7.10 19:00
Ювентус – Торино
 2 : 0
7.10 21:45
Дженоа – Милан
 0 : 1
8.10 13:30
Монца – Салернитана
 3 : 0
8.10 16:00
Фрозиноне – Верона
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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 5
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

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Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

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