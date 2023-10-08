«Аталанта» проиграла «Лацио» на выезде, Миранчук остался в запасе
«Лацио» обыграл «Аталанту» на своем поле в матче 8-го тура чемпионата Италии — 3:2.
На 5-й минуте полузащитник гостей Шарль Де Кетеларе открыл счет, забив мяч в свои ворота. За «Лацио» забили Валентин Кастельянос и Матиас Весино. У «Аталанты» отличились Эдерсон и Сеад Колашинац.
На 86-й минуте главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри получил красную карточку за споры с судьей.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но остался на скамейке запасных.
«Лацио» поднялся на 12-е место в турнирной таблице серии А с 10 очками. «Аталанта» идет на шестой строчке с 13 очками.
В параллельном матче «Фрозиноне» победил «Верону» дома — 2:1. У хозяев забили Рейниер и Матиас Соуле, единственный гол гостей на счету Милана Джурича.
«Фрозиноне» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками, «Верона» идет на 16-й строчке с 8 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|8
|7
|0
|1
|16-8
|21
|
2
|Интер
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|
3
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
4
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
5
|Фиорентина
|7
|4
|2
|1
|15-10
|14
|
6
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|13-8
|13
|
7
|Монца
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
8
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
9
|Фрозиноне
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
11
|Сассуоло
|8
|3
|1
|4
|12-14
|10
|
12
|Лацио
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|
13
|Торино
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
14
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
15
|Верона
|8
|2
|2
|4
|5-8
|8
|
16
|Рома
|7
|2
|2
|3
|15-11
|8
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|8
|0
|3
|5
|4-17
|3
|
20
|Кальяри
|7
|0
|2
|5
|2-12
|2
|6.10
|19:30
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 0
|6.10
|21:45
|
Лечче – Сассуоло
|1 : 1
|7.10
|16:00
|
Интер – Болонья
|2 : 2
|7.10
|19:00
|
Ювентус – Торино
|2 : 0
|7.10
|21:45
|
Дженоа – Милан
|0 : 1
|8.10
|13:30
|
Монца – Салернитана
|3 : 0
|8.10
|16:00
|
Фрозиноне – Верона
|2 : 1
|8.10
|16:00
|
Лацио – Аталанта
|3 : 2
|8.10
|19:00
|
Кальяри – Рома
|- : -
|8.10
|21:45
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|5
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0