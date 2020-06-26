Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

La Gazzetta dello Sport: Роналду может пропустить матч с «Лечче»

13:13
Криштиану Роналду. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Криштиану Роналду. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, возможно, не сыграет в сегодняшнем матче 28-го тура чемпионата Италии против «Лечче». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, главный тренер «Юве» Маурицио Сарри может предоставить отдых португальцу. Также указано, что из-за дефицита крайних защитников в связи с травмами и дисквалификациями слева в обороне, скорее всего, сыграет полузащитник Блез Матюиди. Издание прогнозирует что в атаке сыграют Бернардески, Дибала и Дуглас Коста.

Матч «Ювентус» — «Лечче» начнется в 22.45 по московскому времени.

Ювентус — Лечче

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир