La Gazzetta dello Sport: Роналду может пропустить матч с «Лечче»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, возможно, не сыграет в сегодняшнем матче 28-го тура чемпионата Италии против «Лечче». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, главный тренер «Юве» Маурицио Сарри может предоставить отдых португальцу. Также указано, что из-за дефицита крайних защитников в связи с травмами и дисквалификациями слева в обороне, скорее всего, сыграет полузащитник Блез Матюиди. Издание прогнозирует что в атаке сыграют Бернардески, Дибала и Дуглас Коста.

Матч «Ювентус» — «Лечче» начнется в 22.45 по московскому времени.