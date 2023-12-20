Transfermarkt: стоимость Миранчука за полгода снизилась на 4,5 миллиона евро

Портал Transfermarkt снизил трансферную стоимость полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

На данный момент Transfermarkt оценивает российского хавбека в 7,5 миллионов евро. В 2019 году трансферная стоимость Миранчука по данным портала составляла 18 миллионов евро, а в начале этого сезона — 12 миллионов евро.

20 декабря появилась информация о том, что «Аталанта» не планирует продавать Миранчука зимой.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за итальянскую команду 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.