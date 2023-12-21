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«Интер» проиграл «Болонье» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 декабря. Интер — Болонья — 1:2.
Фото Global Look Press

«Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

В основное время голов забито не было. В начале второй половины встречи форвард миланской команды Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

На 92-й минуте Карлос Аугусто вывел «Интер» вперед. В конце дополнительного времени гостям удалось отыграться и выйти вперед.

В четвертьфинале «Болонья» сыграет против «Фиорентины».

Италия. Кубок. 1/8 финала
20 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:2
Болонья
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
0
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Кварацхелия попал в топ-5 самых подешевевших игроков серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 16 1 5 10 12-34 8
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22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 - : -
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
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Монца – Фиорентина
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 14 1 3
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