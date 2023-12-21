«Интер» проиграл «Болонье» в Кубке Италии

«Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

В основное время голов забито не было. В начале второй половины встречи форвард миланской команды Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

На 92-й минуте Карлос Аугусто вывел «Интер» вперед. В конце дополнительного времени гостям удалось отыграться и выйти вперед.

В четвертьфинале «Болонья» сыграет против «Фиорентины».