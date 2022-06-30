Кварацхелия поделился впечатлениями от перехода в «Наполи»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру после церемонии его чествования на «Батуми-Арене» в перерыве матча «Динамо» (Батуми) — «Динамо» (Тбилиси) рассказал о переходе в «Наполи».

— Можно сказать, с переходом в «Наполи» сбылась твоя мечта?

— Да.

— Ты мечтал именно об итальянской лиге?

— Я мечтал играть в большом клубе, «Наполи» — один из самых лучших клубов.

— О каком клубе мечтал в детстве? Самый главный.

— «Реал Мадрид», но моя мечта уже и так сбылась.

— Какая следующая мечта?

— Не знаю, посмотрим.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом. 27 апреля президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил, что Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.