Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру после церемонии его чествования на «Батуми-Арене» в перерыве матча «Динамо» (Батуми) — «Динамо» (Тбилиси) рассказал об общении с главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти.

— Почему ты решил перейти на этот период именно в «Динамо» Батуми?

— Потому что хотел в этот период играть в Грузии. Это принесло мне пользу.

— Весь стадион на тебя ходил: и на матчи сборной, и на матчи клуба.

— Не только на меня. В Батуми очень любят футбол и ходили смотреть на игру команды, не на меня.

— Общался ли лично со Спаллетти и на каком языке? Не на русском ли?

— На английском.

— О чем говорили? Что первое он тебе сказал? Как он собирается тебя использовать?

— Не знаю, не могу сказать. Но он мне сказал о возможности перейти в «Наполи», чтобы я был готов. Спаллетти — очень сильный тренер. Я хочу с ним работать.

— Сборная Грузии с твоим участием последние матчи проводит очень хорошо. Когда она выйдет на чемпионат мира и Европы?

— Могу сказать, что скоро выйдет.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом. 27 апреля президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил, что Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.