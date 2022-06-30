Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:40

Кварацхелия: «Спаллетти — очень сильный тренер. Я хочу с ним работать»

Кварацхелия рассказал о своем общении с главным тренером «Наполи» Спаллетти
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру после церемонии его чествования на «Батуми-Арене» в перерыве матча «Динамо» (Батуми) — «Динамо» (Тбилиси) рассказал об общении с главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти.

— Почему ты решил перейти на этот период именно в «Динамо» Батуми?

— Потому что хотел в этот период играть в Грузии. Это принесло мне пользу.

— Весь стадион на тебя ходил: и на матчи сборной, и на матчи клуба.

— Не только на меня. В Батуми очень любят футбол и ходили смотреть на игру команды, не на меня.

— Общался ли лично со Спаллетти и на каком языке? Не на русском ли?

— На английском.

— О чем говорили? Что первое он тебе сказал? Как он собирается тебя использовать?

— Не знаю, не могу сказать. Но он мне сказал о возможности перейти в «Наполи», чтобы я был готов. Спаллетти — очень сильный тренер. Я хочу с ним работать.

— Сборная Грузии с твоим участием последние матчи проводит очень хорошо. Когда она выйдет на чемпионат мира и Европы?

— Могу сказать, что скоро выйдет.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом. 27 апреля президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил, что Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Правда и мифы о русском боксере в Бухенвальде. Загадка Андрея Борзенко и его боев в концлагере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кварацхелия поделился впечатлениями от перехода в «Наполи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.08 00:00
Милан – Удинезе
 - : -
14.08 00:00
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 00:00
Ювентус – Сассуоло
 - : -
14.08 00:00
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 00:00
Лечче – Интер
 - : -
14.08 00:00
Монца – Торино
 - : -
14.08 00:00
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 00:00
Сампдория – Аталанта
 - : -
14.08 00:00
Специя – Эмполи
 - : -
14.08 00:00
Верона – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости