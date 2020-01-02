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Кулушевски — о подписании контракт с «Ювентусом»: «Год не мог начаться лучше для меня»

23:45
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Новичок «Ювентуса» Деян Кулушевски поделился эмоциями после подписания контракта с туринским клубом. 19-летний швед заключил соглашение до 2024 года, но остаток нынешнего сезона проведет на правах аренды в «Парме».

— Я очень доволен. Год не мог начаться лучше для меня, — цитирует Кулушевски официальный сайт «Юве». — Это очень важный шаг для моей карьеры.

Я еще не встречался с Маурицио Сарри. Но он проделал огромную работу в «Наполи» и «Челси». Мне всегда нравился его стиль игры, потому что он требует, чтобы команда очень быстро двигала мяч. Надеюсь, что и меня он этому научит.

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