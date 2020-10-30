Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кулибали отреагировал на интерес «Ливерпуля»

08:14
Калиду Кулибали. Фото Reuters
Калиду Кулибали. Фото Reuters
Теги:

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал слухи о том, что им интересуется «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы рассматривают 29-летнего сенегальца в качестве возможной замены Виргилу ван Дейку, заработавшему разрыв крестообразной связки.

— Я люблю «Наполи», а главное, в «Наполи» любят меня, — приводит Sky Sports слова Кулибали. — У меня еще три года по контракту, я спокоен, многие мной интересуются, но я пока остаюсь в своей команде, стараюсь помогать ей. Я хочу помочь команде достичь того, чего она заслуживает, а потом уже посмотрим, что случится.

В сезоне-2020/21 Кулибали провел 5 матчей за «Наполи» и не отличился результативными результатами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир