Кулибали отреагировал на интерес «Ливерпуля»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал слухи о том, что им интересуется «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы рассматривают 29-летнего сенегальца в качестве возможной замены Виргилу ван Дейку, заработавшему разрыв крестообразной связки.

— Я люблю «Наполи», а главное, в «Наполи» любят меня, — приводит Sky Sports слова Кулибали. — У меня еще три года по контракту, я спокоен, многие мной интересуются, но я пока остаюсь в своей команде, стараюсь помогать ей. Я хочу помочь команде достичь того, чего она заслуживает, а потом уже посмотрим, что случится.

В сезоне-2020/21 Кулибали провел 5 матчей за «Наполи» и не отличился результативными результатами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.