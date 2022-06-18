Кулибали готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали хочет продолжить выступать в итальянской команде, пишет Kicker. 30-летний сенегальский не намерен покидать неаполитанцев.

По данным источника, Кулибали готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Наполи». Он хочет стать капитаном команды и завершить карьеру в команде.

Текущий контракт Кулибали истекает в июне 2023 года. В игроке заинтересована «Барселона» и «Севилья».

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.