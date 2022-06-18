38-летний Миранте продлит контракт с «Миланом»

Вратарь «Милана» Антонио Миранте продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 38-летний итальянец подпишет новое соглашение до лета 2023 года.

Миранте выступает за «Милан» с октября 2021 года. За это время голкипер не провел ни одного матча за клуб.