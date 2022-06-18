«Ювентус» ждет ответа от Ди Марии. Клуб не собирается предлагать ему улучшенный контракт

«Ювентус» хочет подписать контракт с полузащитником Анхелем Ди Марией. Туринский клуб уже предложил ему вариант договора и теперь ждет ответа от игрока, сообщает Tuttosport.

При этом «старая синьора» не собирается в дальнейшем улучшать это предложение.

34-летний футболист выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец ранее покинул парижан в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел во французском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.