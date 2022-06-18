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«Ювентус» ждет ответа от Ди Марии. Клуб не собирается предлагать ему улучшенный контракт

«Ювентус» ждет ответа от полузащитника Ди Марии
Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» хочет подписать контракт с полузащитником Анхелем Ди Марией. Туринский клуб уже предложил ему вариант договора и теперь ждет ответа от игрока, сообщает Tuttosport.

При этом «старая синьора» не собирается в дальнейшем улучшать это предложение.

34-летний футболист выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец ранее покинул парижан в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел во французском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
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Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
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Специя – Наполи
 0 : 3
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Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
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