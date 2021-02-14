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«Сассуоло» обыграл «Кротоне»

21:54

«Сассуоло» обыграл «Кротоне» в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

«Сассуоло» занимает в таблице восьмое место, «Кротоне» идет на последней строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

«Кротоне» — «Сассуоло» — 1:2 (1:1)

Голы: Берарди, 14 (0:1). Унас, 26 (1:1). Капуто, 49 — с пенальти (1:2).

«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Луперто, Педру Перейра, Големич, Реца (Ривьер, 73), Петриччоне (Вулич, 66), Дзанеллато, Ди Кармине (Сими, 73), Унас (Рисполи, 88), Мессиас.

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Марлон, Рожериу, Мерт Мюлдюр (Каан Айхан, 88), Джуричич, Маньянелли (Обианг, 72), Лопес (Траоре, 62), Локателли, Капуто (Дефрель, 72), Берарди (Толян, 88).

Предупреждения: Пелузо, 34. Вулич, 80.

Судья: Пеццуто.

14 февраля. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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