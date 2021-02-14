«Сассуоло» обыграл «Кротоне»
«Сассуоло» обыграл «Кротоне» в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.
«Сассуоло» занимает в таблице восьмое место, «Кротоне» идет на последней строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
22-й тур
«Кротоне» — «Сассуоло» — 1:2 (1:1)
Голы: Берарди, 14 (0:1). Унас, 26 (1:1). Капуто, 49 — с пенальти (1:2).
«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Луперто, Педру Перейра, Големич, Реца (Ривьер, 73), Петриччоне (Вулич, 66), Дзанеллато, Ди Кармине (Сими, 73), Унас (Рисполи, 88), Мессиас.
«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Марлон, Рожериу, Мерт Мюлдюр (Каан Айхан, 88), Джуричич, Маньянелли (Обианг, 72), Лопес (Траоре, 62), Локателли, Капуто (Дефрель, 72), Берарди (Толян, 88).
Предупреждения: Пелузо, 34. Вулич, 80.
Судья: Пеццуто.
14 февраля. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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