«Фиорентина» дала шанс сыграть Кокорину, но не смогла забить «Кротоне»

«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче 38-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 76-й минуте матча заключительного тура серии А.

30-летний футболист не выходил на поле 12 матчей. В последний раз он принял участие в игре «Фиорентины» 3 марта.

До этой игры Александр принял участие в трех матчах Серии А, проведя на поле в общей сложности 79 минут.

По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» уже не сможет вылететь из высшего дивизиона. «Кротоне» (23) занял 19-е место и вылетел в серию В.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

«Кротоне» — «Фиорентина» — 0:0

«Кротоне»: Креспи, Марроне, Джиджи, Педру Перейра, Куомо, Чигарини (Дзанеллато, 76), Молина, Бенали, Унас, Сими, Мессиас.

«Фиорентина»: Терраччано, Касерес (Игор, 84), Венути (Кальехон, 64), Оливера, Мартинес Куарта, Бонавентура, Бираги, Кастровилли (Валеро, 46), Пульгар (Эйсерик, 46), Рибери (Кокорин, 76), Влахович.

Предупреждения: Пульгар, 25. Кастровилли, 44. Джиджи, 44. Дзанеллато, 83.

Судья: Аббаттиста (Италия).

22 мая. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».