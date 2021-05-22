«Фиорентина» дала шанс сыграть Кокорину, но не смогла забить «Кротоне»
«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче 38-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 76-й минуте матча заключительного тура серии А.
30-летний футболист не выходил на поле 12 матчей. В последний раз он принял участие в игре «Фиорентины» 3 марта.
До этой игры Александр принял участие в трех матчах Серии А, проведя на поле в общей сложности 79 минут.
По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» уже не сможет вылететь из высшего дивизиона. «Кротоне» (23) занял 19-е место и вылетел в серию В.
Чемпионат Италии. Серия А
38-й тур
«Кротоне» — «Фиорентина» — 0:0
«Кротоне»: Креспи, Марроне, Джиджи, Педру Перейра, Куомо, Чигарини (Дзанеллато, 76), Молина, Бенали, Унас, Сими, Мессиас.
«Фиорентина»: Терраччано, Касерес (Игор, 84), Венути (Кальехон, 64), Оливера, Мартинес Куарта, Бонавентура, Бираги, Кастровилли (Валеро, 46), Пульгар (Эйсерик, 46), Рибери (Кокорин, 76), Влахович.
Предупреждения: Пульгар, 25. Кастровилли, 44. Джиджи, 44. Дзанеллато, 83.
Судья: Аббаттиста (Италия).
22 мая. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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