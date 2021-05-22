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«Фиорентина» дала шанс сыграть Кокорину, но не смогла забить «Кротоне»

22 мая 2021, 23:35
22 мая. «Кротоне» — «Фиорентина» — 0:0. Фото ФК «Фиорентина».
22 мая. «Кротоне» — «Фиорентина» — 0:0. Фото ФК «Фиорентина».
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«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче 38-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 76-й минуте матча заключительного тура серии А.

30-летний футболист не выходил на поле 12 матчей. В последний раз он принял участие в игре «Фиорентины» 3 марта.

До этой игры Александр принял участие в трех матчах Серии А, проведя на поле в общей сложности 79 минут.

По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» уже не сможет вылететь из высшего дивизиона. «Кротоне» (23) занял 19-е место и вылетел в серию В.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

«Кротоне» — «Фиорентина» — 0:0

«Кротоне»: Креспи, Марроне, Джиджи, Педру Перейра, Куомо, Чигарини (Дзанеллато, 76), Молина, Бенали, Унас, Сими, Мессиас.

«Фиорентина»: Терраччано, Касерес (Игор, 84), Венути (Кальехон, 64), Оливера, Мартинес Куарта, Бонавентура, Бираги, Кастровилли (Валеро, 46), Пульгар (Эйсерик, 46), Рибери (Кокорин, 76), Влахович.

Предупреждения: Пульгар, 25. Кастровилли, 44. Джиджи, 44. Дзанеллато, 83.

Судья: Аббаттиста (Италия).

22 мая. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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