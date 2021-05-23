Квальярелла провел 500 матчей в серии А
«Сампдория» в матче 38-го тура чемпионата Италии обыграла «Парму» со счетом 3:0.
Для форварда генуэзцев Фабио Квальяреллы эта игра стала 500-й в серии А. 38-летний итальянец вышел на поле с первых минут и стал автором первого гола.
За свою карьеру нападающий выступал за «Торино», «Асколи», «Удинезе», «Наполи», «Ювентус» и «Сампдорию». В 500 матчах серии А Квальярелла забил 177 голов и сделал 50 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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