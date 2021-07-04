В Италии сообщили об отказе Година переходить в ЦСКА

Защитник «Кальяри» Диего Годин отказался от предложения ЦСКА и хочет остаться в клубе серии А, утверждает Tutto Cagliari. По информации источника, армейцы предлагали 35-летнему уругвайскому футболисту контракт на два года с зарплатой в размере 4 миллиона евро за сезон.

По информации «СЭ», в начале июня «Динамо» проявляло интерес к Годину. Москвичи были готовы платить игроку сборной Уругвая около 4 миллионов евро по трехлетнему контракту.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Контракт Година с итальянским клубом действует до окончания сезона-2022/23. Портал transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Годин является капитаном сборной Уругвая. На его счету 146 игр за национальную команду.