Криштиану Роналду кардинально сменил имидж. Форвард «Ювентуса» теперь лысый

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. 35-летний португалец показал подписчикам свой новый имидж — футболист побрился налысо.

«Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми вами препятствиями», — написал Криштиану.

Ранее стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него бессимптомно. Нападающий находится на самоизоляции дома.

В текущем сезоне Роналду провел два матча за туринцев, забил три гола и сделал одну результативную передачу.