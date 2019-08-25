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Криштиану Роналду и его семья. Фото для воскресенья

17:08
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своем Instagram. На снимке 34-летний футболист сидит в окружении своих детей и возлюбленной Джорджины Родригес.

«Счастливое воскресенье с семьей», — подписал фото Роналду.

Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

Бомбическое фото девушки Роналду в черном бюстгальтере // Странные танцы Роналду в азиатской рекламе. Видео // Танцы в нижнем белье. Новое сексуальное видео возлюбленной Роналду

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