Криштиану Роналду и его семья. Фото для воскресенья

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своем Instagram. На снимке 34-летний футболист сидит в окружении своих детей и возлюбленной Джорджины Родригес.

«Счастливое воскресенье с семьей», — подписал фото Роналду.

Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

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