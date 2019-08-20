Танцы в нижнем белье. Новое сексуальное видео возлюбленной Роналду

Возлюбленная нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Девушка станцевала в рекламе новой линейки нижнего белья.

Ранее Родригес опубликовала не менее откровенное фото в Instagram.

16 августа в сети появилось видео с Роналду, который снялся в рекламе для сингапурской площадки онлайн-шоппинга.

Напомним, Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

Джорджина Родригес: «С Роналду у нас любовь с первого взгляда» // Бомбическое фото девушки Роналду в черном бюстгальтере // Странные танцы Роналду в азиатской рекламе. Видео