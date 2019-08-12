Бомбическое фото девушки Роналду в черном бюстгальтере

Возлюбленная нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Девушка 34-летнего футболиста предстала перед подписчиками в черном бюстгальтере.
Пользователи Instagram с большим интересом отреагировали на новый пост Родригес.
hismileteeth: "Шокирует".
jmiguelsiero: "Супер красивая!"
vickymarcosg: "Милое фото. Ты просто красотка".
Напомним, Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
Джорджина Родригес: "С Роналду у нас любовь с первого взгляда"
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