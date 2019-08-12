Бомбическое фото девушки Роналду в черном бюстгальтере

Возлюбленная нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Девушка 34-летнего футболиста предстала перед подписчиками в черном бюстгальтере.

Пользователи Instagram с большим интересом отреагировали на новый пост Родригес.

hismileteeth: "Шокирует".

jmiguelsiero: "Супер красивая!"

vickymarcosg: "Милое фото. Ты просто красотка".

Напомним, Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

Джорджина Родригес: "С Роналду у нас любовь с первого взгляда"