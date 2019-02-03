Криштиану Роналду: "Это футбол. Я рад за голы, но не результату"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, оформивший дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (3:3), прокомментировал результат встречи. По его словам, нет причин для беспокойства, так как игроки верят в команду, в свою технику, в тренера и в персонал.

- Это футбол, - приводит Football Italia слова Роналду. - Я рад за голы, но не за результат. “Парма ждала" , что мы допустим ошибку, и мы были слишком глубоко в последние минуты. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к уровню физической подготовки или дополнительным тренировкам.

Это всего лишь футбол, все следят за "Юве", потому что мы лучшая команда, и они пытаются изучить способы победить нас, но нам просто нужно сохранять спокойствие. Мы не волнуемся, так как верим в команду, в свою технику, в тренера и персонал. Не нужно беспокоиться.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Парма" занимает 12-е место.

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