Криштиану Роналду: «Доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался доволен победой над «Кальяри» (4:0) в матче чемпионата Италии. Португалец в этой встрече оформил хет-трик.

— Самое главное, что команда выиграла, — цитирует Sky Italia Роналду. — Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Я доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер» и победить. Мы улучшаемся от игры к игре. Не только в защите, но и в полузащите, и в атаке. Нам нужно во всех линиях работать сообща.

Не знаю, посмотрю ли игру «Интера» с «Наполи». Но надеюсь, что «Интер» проиграет, поскольку это нам поможет. В любом случае сейчас мы сделали все, что могли.