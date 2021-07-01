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Ансальди продлил контракт с «Торино»

09:32

Защитник Кристиан Ансальди подписал новый контракт с «Торино», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Соглашение с 34-летним аргентинцем рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Ансальди провел 34 матча за «Торино». За «Торино» Ансальди выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

В прошло сезоне Серии А «Торино» с 37 очками занял 17-е место, расположившись в четырех очках от зоны вылета.

   

 

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