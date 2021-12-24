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Кришито может продолжить карьеру в МЛС

12:05
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Защитник и капитан «Дженоа» Доменико Кришито может перейти в клуб МЛС, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, 34-летним футболистом интересуется «Торонто». Однако сам игрок предпочитает остаться в итальянском клубе.

Кришито в этом сезоне провел 16 матчей за «Дженоа», забив 6 голов и сделав 1 ассист. В 19 турах серии А клуб набрал 11 очков и расположился на 18-м месте.

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