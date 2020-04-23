Кришито экспериментирует с детьми

Экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито, который сейчас выступает в Италии за «Дженоа», рассказал в интервью «СЭ», что в будущем намерен стать тренером, а пока набивает руку в этой професии на своих сыновьях.

— Заканчивать пока не хочу, мне всего 33 года. Еще можно несколько лет поиграть, — говорит Кришито.

— Сколько же?

— Загадывать раньше времени сложно, но у меня еще три года контракта с «Дженоа».

— А что после окончания футбольной карьеры?

— Есть желание попробовать себя в роли тренера. Посмотрим, как оно будет, а пока во время карантина провожу эксперименты в этом качестве над своими пацанами (смеется). (Георгий Кудинов)

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