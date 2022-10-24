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Сегодня, 21:29

«Сампдория» с минимальным счетом победила «Кремонезе» и ушла с последнего места в серии А

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сампдория» с минимальным счетом победила «Кремонезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором решающего мяча стал защитник Омар Колли.

«Сампдория» одержала первую победу в сезоне. Команда набрала 6 очков и занимает 18-ек место в турнирной таблице.

«Кремонезе» остается последней командой, которая ни разу не выигрывала в этом сезоне. Новичок серии А замыкает турнирную таблицу: 20-е место и 4 очка.

Италия. Серия А. 11-й тур
24 окт, 19:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
0:1
Сампдория

ФК Кремонезе
ФК Сампдория
1
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И В Н П +/- О
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 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
10
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
11
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 1 : 0
22.10 19:00
Милан – Монца
 4 : 1
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 1 : 2
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 2 : 0
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 0 : 2
23.10 21:45
Рома – Наполи
 0 : 1
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 0 : 1
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 - : -
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 10 1 4
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