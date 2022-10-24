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«Сассуоло» одержало волевую победу над «Вероной»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сассуоло» одержало волевую победу нал «Вероной» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Автором решающего мяча во второй тайме стал полузащитник Давиде Фраттези.

«Сассуоло» набрало 15 очков и поднялось на 9-е место в серии А. «Верона осталась на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице (5 очков).

Италия. Серия А. 11-й тур
24 окт, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:1
Верона

ФК Верона
ФК Сассуоло
0
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23.10 13:30
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