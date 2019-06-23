Конте заявил жене Икарди, что не рассчитывает на игрока

Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте сообщил Ванде Наре, жене и агенту нападающего Мауро Икарди, что игрок не входит в планы миланского клуба, информирует Corriere dello Sport.

Икарди начал прошедший сезон в качестве капитана "Интера", но был лишен повязки из-за конфликта по поводу нового контракта. Он самовольно покинул расположение команды, но в конце сезона вернулся в состав. Его супруга ранее неоднократно резко высказывалась о руководстве "Интера".

В сезоне 2018/19 Икарди провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач. На игрока претендуют "Ювентус" и "Атлетико".

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