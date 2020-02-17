Конте считает, что «Интер» подарил «Лацио» голы

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о причинах поражения своей команды в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (1:2).

— Думаю, что это была хорошая игра, — цитирует тренера Football Italia. — Мне не понравился результат и то, как мы пропустили два гола. Мы подарили их «Лацио». Мы не были безупречными, и в таких матчах детали неизбежно оказываются решающими, и у вас меньше права на ошибку. Это часть процесса роста. Была некоторая наивность, и парням нужно быть более расслабленными в подобных ситуациях. Мы слишком легко пропустили два мяча. В этом сезоне у нас уже были ситуации, когда мы вели и в итоге проигрывали. Например, против «Барселоны» и «Боруссии», когда игра была у нас в руках, но мы уступали. Как я уже говорил, это процесс роста. Нам нужно пройти через это, чтобы правильно справляться с любой ситуацией. Сразу после начало второго тайма казалось, что все напуганы. Это нужно исправлять.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице, имея 56 очков. У лидирующего «Ювентуса» на очко больше. «Интер» на третьем месте — 54 очка.